40 yıllık öğretmen, alkışlarla emekliliğe uğurlandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde emekli olan 40 yıllık meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez (65), okuldan öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.

Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan ve emekli olan meslek dersleri öğretmeni Ayhan Devrez için okulda sürpriz bir veda düzenlendi. Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında toplanan yüzlerce öğrenci, Devrez’i okuldan ayrılana kadar alkışlarla onurlandırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan Devrez, etkinliği düzenleyen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Bazı öğretmen ve öğrenciler de Devrez'in vedası sırasında gözyaşı döktü.