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        Kastamonu'da tarihi hamam yandı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:32
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        Kastamonu'da tarihi hamam yandı
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tarihi hamam, kullanılamaz hale geldi.

        Tarihi Mer'aşi Abdurrahman Paşa Camii yanında bulunan ve 16'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Belediye Çifte Hamamı'nda saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, tarihi hamam kullanılamaz hale geldi.

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