Gölette cansız bedeni bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, önceki gün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucu dün sabah ilçedeki Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenine ulaştı. Civelik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Azdavay Belediyesi önüne getirildi. Osman Nuri Civelek’in cenazesi, burada düzenlenen tören sonrası Azdavay Merkez Camisi'ne götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Civelik, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Evlek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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