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        Gölette cansız bedeni bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı

        KASTAMONU'da dün sabah gölette ölü bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in (58) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:10
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        Gölette cansız bedeni bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
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        KASTAMONU'da dün sabah gölette ölü bulunan eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in (58) cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, önceki gün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucu dün sabah ilçedeki Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenine ulaştı. Civelik'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Azdavay Belediyesi önüne getirildi. Osman Nuri Civelek’in cenazesi, burada düzenlenen tören sonrası Azdavay Merkez Camisi'ne götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Civelik, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Evlek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Azdavay ilçesinde 2004-2024 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Civelik'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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