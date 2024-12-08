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        Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        KASTAMONU'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü Gökhan Koyunoğlu (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 21:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:00
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        Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KASTAMONU’da ağaca çarpan otomobil sürücüsü Gökhan Koyunoğlu (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu Tosya karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Gökhan Koyunoğlu yönetimindeki 61 HD 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gökhan Koyunoğlu ve otomobilde bulunan Sezgin D. (22), yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Koyunoğlu, hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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