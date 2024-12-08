Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU’da ağaca çarpan otomobil sürücüsü Gökhan Koyunoğlu (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu Tosya karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Gökhan Koyunoğlu yönetimindeki 61 HD 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gökhan Koyunoğlu ve otomobilde bulunan Sezgin D. (22), yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Koyunoğlu, hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.