Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı; o anlar kamerada

        KASTAMONU'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alırken, durumu fark eden şoför 21 yolcuyu tahliye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        KASTAMONU'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alırken, durumu fark eden şoför 21 yolcuyu tahliye etti. Otobüs demir yığınına dönerken, yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Bozkurt ilçesi Bozkurt- Devrekani güzergahında Isırganlık mevkisinde meydana geldi. Kastamonu- İstanbul seferini yapmak için saat 18.00'de Bozkurt ilçe terminalinden yola çıkan bir firmaya ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurup, yolcularını tahliye etti, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, otobüs ise demir yığınına döndü.

        Öte yandan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, demir yığınına dönen otobüs ise iş makineleri yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Öğrenciler sınıflarını hayal etti, üniversiteliler gerçekleştirdi
        Öğrenciler sınıflarını hayal etti, üniversiteliler gerçekleştirdi
        Taşköprü sarımsağında ekim dönemi erken başladı
        Taşköprü sarımsağında ekim dönemi erken başladı
        Kastamonu'da metruk binada izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da metruk binada izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kaçak kazı şüphelileri binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşem...
        Kaçak kazı şüphelileri binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşem...
        Kastamonu'da uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 500 kilogram sucuğa e...
        Kastamonu'da uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 500 kilogram sucuğa e...