Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı; o anlar kamerada

KASTAMONU'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alırken, durumu fark eden şoför 21 yolcuyu tahliye etti. Otobüs demir yığınına dönerken, yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bozkurt ilçesi Bozkurt- Devrekani güzergahında Isırganlık mevkisinde meydana geldi. Kastamonu- İstanbul seferini yapmak için saat 18.00'de Bozkurt ilçe terminalinden yola çıkan bir firmaya ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurup, yolcularını tahliye etti, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, otobüs ise demir yığınına döndü.

Öte yandan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, demir yığınına dönen otobüs ise iş makineleri yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.