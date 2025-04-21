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        Hamile kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, eşi gözaltına alındı

        KASTAMONU'da 'kötü koku' ihbarına gidilen evde hamile Elif Civil'in (28) bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:55
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        Hamile kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, eşi gözaltına alındı
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        KASTAMONU'da 'kötü koku' ihbarına gidilen evde hamile Elif Civil'in (28) bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Civil'in eşi B.C. gözaltına alındı.

        Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin 'kötü koku' ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz yatan hamile Elif Civil'in, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi. Civil'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elif Civil'in eşi B.C., gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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