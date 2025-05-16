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        Tosya'da 'şap' karantinası

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki hayvan pazarına getirilen bir büyükbaş kurbanlıkta şap hastalığına rastlanması üzerine kurban pazarı ve ilçeye bağlı 25 mahalle ve 15 köydeki tüm hayvanlar karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:29
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        Tosya'da 'şap' karantinası
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki hayvan pazarına getirilen bir büyükbaş kurbanlıkta şap hastalığına rastlanması üzerine kurban pazarı ve ilçeye bağlı 25 mahalle ve 15 köydeki tüm hayvanlar karantinaya alındı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki kurban pazarında bulunan bir büyükbaş kurbanlıkta, 13 Mayıs'ta şap hastalığı belirtileri görüldü. Yapılan ihbar üzerine kurban pazarına giden veteriner hekimlerin yaptığı incelemede, Çorum'dan Tosya'ya getirilen büyükbaşta şap hastalığı bulunduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla kurban pazarı ile ilçeye bağlı 25 mahalle ve 15 köydeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede şap aşılamalarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem üreticileri hem de halk sağlığını korumak amacıyla hızlı ve etkin müdahalelerin sürdüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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