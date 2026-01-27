Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve sahte içki satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki ile 264 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
