Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve sahte içki satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki ile 264 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.







