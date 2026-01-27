Habertürk
        Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:45
        Kastamonu'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve sahte içki satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki ile 264 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

