Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Bekir Şimşek'in (26) kullandığı 37 ADS 276 plakalı otomobil, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde önce refüje, ardından elektrik direği ve ağaçlara çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. ​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.