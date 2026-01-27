Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü sarımsağında dikim sezonu öncesi işçi yevmiyeleri belirlendi

        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında 2026 yılı dikim sezonu öncesi günlükçü yevmiyeleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü sarımsağında dikim sezonu öncesi işçi yevmiyeleri belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında 2026 yılı dikim sezonu öncesi günlükçü yevmiyeleri belirlendi.

        Dikim sezonunun yaklaşmasıyla sarımsak günlükçülerin ücretleri, Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen istişare toplantısında karara bağlandı.

        Toplantı sonunda 2026 yılı Taşköprü sarımsağı günlükçü yevmiyesi sarımsak dikim ve çapa ücreti 1350 lira, sarımsak çıkarma ücreti 1500 lira, sarımsak sıva ücreti ise 1200 lira olarak belirlendi. Saatlik mesai ücreti ise 200 lira oldu.

        Toplantıya Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, günlükçü başkanları ile üreticiler katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına...
        Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına...
        Kastamonu'da kardeşini yakmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yarg...
        Kastamonu'da kardeşini yakmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yarg...
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu'da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıl...
        Kastamonu'da karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıl...
        Kastamonu yöresinin kültürünü yansıtan biblo bebekler tescillendi
        Kastamonu yöresinin kültürünü yansıtan biblo bebekler tescillendi