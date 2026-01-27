Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da Ezine Çayı'na gelen flamingonlar renkli görüntüler oluşturdu

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'na gelen 3 flamingo, doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Ezine Çayı'na gelen flamingonlar renkli görüntüler oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'na gelen 3 flamingo, doğaseverlerin ilgi odağı oldu.


        Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çay yatağındaki güvenli alanda mola veren flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.


        Vatandaşlar, ilk kez gördükleri flamingonları cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, doğa fotoğrafçıları da bölgede gözlem yaparak türü kayıt altına aldı.

        Fotoğrafçı Serhat Çakıcı, AA muhabirine, halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingoların, kuş fotoğrafçıları olarak kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

        Flamingoların dinlenme ve beslenme davranışları açısından farklı alanlardan uçmayı tercih edebildiğini dile getiren Çakıcı, "Geçtiğimiz yıllarda da ilçemizde yavru bir flamingoyu fotoğraflamıştık. Bu sene de bir ilki yaşadık. Bölgemizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir sığınak olarak flamingonları Abana'da ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da terör örgütü propagandası yapan 12 hesap engellendi
        Kastamonu'da terör örgütü propagandası yapan 12 hesap engellendi
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Taşköprü sarımsağında dikim sezonu öncesi işçi yevmiyeleri belirlendi
        Taşköprü sarımsağında dikim sezonu öncesi işçi yevmiyeleri belirlendi
        Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına...
        Kastamonu'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan sanığın yargılanmasına...
        Kastamonu'da kardeşini yakmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yarg...
        Kastamonu'da kardeşini yakmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yarg...