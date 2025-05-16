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        Sahte araç kiralama siteleriyle 160 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 7 tutuklama

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesi merkezli 5 ilde, internette sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, mağdurlardan 'araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli' adı altında para alarak 160 milyon TL dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:49
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        Sahte araç kiralama siteleriyle 160 milyon TL dolandıran çeteye operasyon: 7 tutuklama
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesi merkezli 5 ilde, internette sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, mağdurlardan 'araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli' adı altında para alarak 160 milyon TL dolandıran çeteye yönelik operasyonda, 19 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tosya ilçesi merkezli yürütülen soruşturmada oltalama (phishing) yoluyla internette sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, mağdurlardan 'Araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli' adı altında para toplayan 23 şüpheli tespit edildi. Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 27 cep telefonu, 46 SIM kart, 5 bilgisayar ve 4 depolama cihazı olmak üzere toplam 82 dijital materyale el konuldu.

        Şüphelilerin organize şekilde dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları ve bu faaliyetlerden 160 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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