Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        ATV ile drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

        KASTAMONU'da drift yaparak trafiği tehlikeye atan ATV'nin sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve araç da 2 ay trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATV ile drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KASTAMONU'da drift yaparak trafiği tehlikeye atan ATV’nin sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu ve araç da 2 ay trafikten menedildi.

        Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde ATV ile drift atan sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge halkının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Sürücüye, trafiğin güvenli seyrini bozmaktan uygulanan 46 bin 392 TL cezanın yanı sıra ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç ise 2 aylığına trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kastamonu'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kastamonu'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Cide'den kısa kısa
        Cide'den kısa kısa
        Cide'de "Vekaletle kurban organizasyonu" toplantısı yapıldı
        Cide'de "Vekaletle kurban organizasyonu" toplantısı yapıldı
        Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da "Bronz eserler ziyaretçilerle buluşuyor" sergisi açıldı
        Kastamonu'da "Bronz eserler ziyaretçilerle buluşuyor" sergisi açıldı