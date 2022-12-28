AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Kastamonu'yu ziyaret etti

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KASTAMONU (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti.



Eroğlu, ziyarette gazetecilere, Kastamonu'ya yaklaşık 40 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.



Kastamonu'nun orman varlığı açısından önemli bir yer olduğunu belirten Eroğlu, "Köylüler ormandan istifade edemiyordu. 'Bu vatandaş buranın bekçisi' dedik. Bal ormanları kurduk. Şu anda burada da 8 bal ormanı kurmuşuz. Buranın çok muhteşem bir turizm potansiyeli var. Kastamonu'nun bahtı açık." dedi.

Bir basın mensubunun özellikle büyük şehirlerde kuraklık yaşanıp yaşanmayacağı şeklindeki sorusu üzerine Eroğlu, "Ben İstanbul'da İSKİ Genel Müdürlüğü yaptım. Fatih'te, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta su yoktu. Haftada bir gün su akardı. İstanbul'da o zaman nüfus 6,5 milyonken şimdi 18 milyonda su akıyor. Kuraklık zaman zaman oluyor ama bunu ilgililer, belediyeler planlaması lazım. Altyapı, arıtma tesisleri, büyük dev barajlar, ishale hatları, şebeke yenileme her şeyi yaptık. Bunları işletemezseniz su da veremezsiniz." diye konuştu.

Türkiye'de içme suyuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Suyun yüzde 75-76'sını sulamada kullanıyoruz. Bütün sulamalar modern sulamaya geçerse büyük tasarruf olacak. Türkiye su zengini veya fakiri değil. Suyun tek elden sürekli takibinin yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrika'da Devlet Su İşleri ve TİKA ile 2,5 milyon insana su götürdüğünü anlatan Eroğlu, "Türkiye fakir fukara, garip gureba ülkelere yardımda gayri safi milli hasılaya oranla birinci sırada, en büyük yatırım yapan ülkedir." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Kastamonu'da yapımı devam eden Kırık Barajının kentin su ihtiyacını 2100 yılına kadar karşılayacağını kaydetti.

Ziyarete AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı.





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