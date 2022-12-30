Kastamonu'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu merkezde Ü.K. ile Araç ilçesinde yaşayan A.K. ve H.Ç'nin evlerinden hırsızlık yapılması üzerine jandarma dedektifleri çalışma başlattı.
Ö.A'nın, evlerden 69 parça eşya çaldığını tespit eden jandarma ekipleri, zanlının eşyaları sakladığı yere operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.