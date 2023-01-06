Kastamonu'da anaokulu öğrencileri şapka defilesi düzenledi

Kölelerine senelerce işkence etti: Tavan arasında yaşanan korkunç olaylar bugün bile unutulmadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesi anaokulu öğrencileri tarafından "çılgın şapkalar" defilesi düzenlendi.

Hatice Alime Hüma Hatun Anaokulu'nda eğitim gören 72 çocuk, aileleriyle karton ve atık plastiklerden hazırladıkları şapkaları düzenledikleri defile ile katılımcıların beğenisine sundu.

Hatice Alime Hüma Hatun Anaokulu Müdürü Gülsüm Durak, AA muhabirine, etkinliği, çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin çocukların öz güvenlerini de artırdığını belirten Durak, "Okul-aile iş birliğini geliştirmeyi de amaçladık. Çocuklarımız şapkalarını çok güzel sergiledi. Bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Ahmet Coşkun'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Görür'e teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliği hazırlayan öğretmenlerden Fatma Korkmaz ise geri dönüşüme dikkati çekmek istediklerini anlatarak, "Umarım amacına ulaşmıştır. Bu defilede şapkalarını sergileyen çocuklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Defileyi izleyen Kaymakamı Coşkun ise öğrencilerle sohbet ederek, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Coşkun, programda emeği geçen öğretmen ve okul personeline teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.