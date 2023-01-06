Kastamonu'da anaokulu öğrencileri şapka defilesi düzenledi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesi anaokulu öğrencileri tarafından "çılgın şapkalar" defilesi düzenlendi.
Hatice Alime Hüma Hatun Anaokulu'nda eğitim gören 72 çocuk, aileleriyle karton ve atık plastiklerden hazırladıkları şapkaları düzenledikleri defile ile katılımcıların beğenisine sundu.
Hatice Alime Hüma Hatun Anaokulu Müdürü Gülsüm Durak, AA muhabirine, etkinliği, çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğin çocukların öz güvenlerini de artırdığını belirten Durak, "Okul-aile iş birliğini geliştirmeyi de amaçladık. Çocuklarımız şapkalarını çok güzel sergiledi. Bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Ahmet Coşkun'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Görür'e teşekkür ediyorum." dedi.
Etkinliği hazırlayan öğretmenlerden Fatma Korkmaz ise geri dönüşüme dikkati çekmek istediklerini anlatarak, "Umarım amacına ulaşmıştır. Bu defilede şapkalarını sergileyen çocuklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Defileyi izleyen Kaymakamı Coşkun ise öğrencilerle sohbet ederek, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Coşkun, programda emeği geçen öğretmen ve okul personeline teşekkür etti.