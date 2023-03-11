GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hoca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ve İnebolu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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