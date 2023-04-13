Kastamonu'da kestane ormanlarında üretimin artırılması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da kestane ormanlarında üretimin artırılması hedefleniyor

AA

Kastamonu'da kestane ormanlarında üretimin artırılması hedefleniyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Yöremizde yapılan kestane ve bal üreticiliğiyle insanımızın 250-300 milyon lira gibi yıllık bir değer ürettiğini düşünüyoruz. Sekiz on yıl içinde bunu 1 milyar liraya çıkaracağız." dedi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Batı Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesimlerinde kestane ve kestane balı üretimini artırmak amacıyla Kestane Çalıştayı düzenlendi.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde, kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Gemiciler İşletme Şefliği sahasında düzenlenen çalıştayda, açılış konuşmasını yapan İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, sorumluluk alanı hakkında bilgi verdi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, çalıştayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda yöre halkının taleplerini de dinlediklerini belirtti.

Daha fazla kestane ve bal üretimi için ormanlardaki kestane ağacı varlığını artıracaklarını ifade eden Sönmezoğlu,"Kestane ormanlarındaki diğer türleri kısmen uzaklaştıracağız. Bunun sayesinde de bu alana kestane daha fazla hakim olacak. Kestane daha büyük ve güçlü ağaçlar olarak çoğalacak. Bu da mutlaka burada daha fazla meyve, daha fazla çiçek üretimi demek. Bu da tabii ki bu yörede yaşayan insanların daha fazla meyve ve bal üretmesi sonucunu doğuracak." dedi.

Çalışmanın İnebolu, Doğanyurt, Şenpazar, Cide, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ilçelerini kapsadığını, on yıl içinde bölgede kestane ve kestane balı üretimi yapan insanların sayısının artacağını öngördüklerini dile getiren Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

"Yöremizde yapılan kestane üreticiliği ve bal üreticiliğiyle yöre insanımızın 250-300 milyon lira gibi yıllık bir değer ürettiğini düşünüyoruz. Yapacağımız bu çalışmalarla sekiz on yıl içinde bunu 1 milyar liraya çıkaracağız. Muhtemelen on yıldan sonra bu sahilde defneden, kestane meyvesinden, bal üretiminden birkaç milyar gelir elde edileceğini ve halkın refah seviyesinin çok yükseleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Akkuzu da çalıştaya 10 öğretim üyesi ile birlikte katıldıklarını söyledi.

Kestane ormanlarının çeşitli hastalıklar ve diğer ağaç türlerinin baskısı altında olduğunu belirten Akkuzu, şunları kaydetti:

"Burada yapılacak silvikültürel müdahalelerle kestane üretimini artırma, kestaneyi ön plana çıkarma amacıyla bir araya geldik. Kestane, bu bölge için söylüyorum, buranın asli ağaç türlerinden bir tanesi. Ancak özellikle kayın gibi, karaçam gibi diğer orman ağaçlarının baskısı altında bazı alanlarda, alandan çekilmiş durumda veya oldukça azalmış durumda. Biz burada yapılacak olan silvikültürel müdahalelerle kestanenin varlığını koruma, artırma amacındayız. Bölge Müdürlüğüyle, hem de buradaki ormancı arkadaşlarla yapacağımız istişareler sonucunda kestane lehine yapılacak planlamalarda bir yol haritası çıkarma düşüncesindeyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşköprü'de camideki mobilya işini lise öğrencileri yaptı
YEREL HABERLER Taşköprü'de camideki mobilya işini lise öğrencileri ...
Kastamonu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da yangında ölen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yangında ölen kişinin cansız bedenine ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Devrekani Kaymakamı Coşkun, yatılı bölge okulu öğrencileriyle iftar yaptı
YEREL HABERLER Devrekani Kaymakamı Coşkun, yatılı bölge okulu ...
Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, dünya şampiyonu olmak istiyor:
YEREL HABERLER Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, dünya şampiyonu olmak ...
Kastamonu'da bir kişi tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir kişi tartıştığı eşi ve oğlunu ...
Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Kastamonu'da cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da cinayet zanlısı tutuklandı
Kastamonu'da 2 katlı ahşap evde yangın
YEREL HABERLER Kastamonu'da 2 katlı ahşap evde yangın
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Erkek Boks Milli Takımı'nın üçüncü etap kampı Kastamonu'da başladı
YEREL HABERLER Erkek Boks Milli Takımı'nın üçüncü etap kampı ...
İhsangazi'ye kent meydanı yapılıyor
YEREL HABERLER İhsangazi'ye kent meydanı yapılıyor
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu belediye ...
TÜRKAV üyeleri deprem bölgesindeki çocuklara moral verdi
YEREL HABERLER TÜRKAV üyeleri deprem bölgesindeki çocuklara moral ...
Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da sürüyor
YEREL HABERLER Hentbolda Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası ...
Zorlu şartlarla mücadele ederek ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Zorlu şartlarla mücadele ederek ekmeklerini ormandan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.