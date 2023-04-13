Kastamonu'da kestane ormanlarında üretimin artırılması hedefleniyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Yöremizde yapılan kestane ve bal üreticiliğiyle insanımızın 250-300 milyon lira gibi yıllık bir değer ürettiğini düşünüyoruz. Sekiz on yıl içinde bunu 1 milyar liraya çıkaracağız." dedi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Batı Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesimlerinde kestane ve kestane balı üretimini artırmak amacıyla Kestane Çalıştayı düzenlendi.

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde, kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Gemiciler İşletme Şefliği sahasında düzenlenen çalıştayda, açılış konuşmasını yapan İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, sorumluluk alanı hakkında bilgi verdi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, çalıştayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda yöre halkının taleplerini de dinlediklerini belirtti.

Daha fazla kestane ve bal üretimi için ormanlardaki kestane ağacı varlığını artıracaklarını ifade eden Sönmezoğlu,"Kestane ormanlarındaki diğer türleri kısmen uzaklaştıracağız. Bunun sayesinde de bu alana kestane daha fazla hakim olacak. Kestane daha büyük ve güçlü ağaçlar olarak çoğalacak. Bu da mutlaka burada daha fazla meyve, daha fazla çiçek üretimi demek. Bu da tabii ki bu yörede yaşayan insanların daha fazla meyve ve bal üretmesi sonucunu doğuracak." dedi.

Çalışmanın İnebolu, Doğanyurt, Şenpazar, Cide, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ilçelerini kapsadığını, on yıl içinde bölgede kestane ve kestane balı üretimi yapan insanların sayısının artacağını öngördüklerini dile getiren Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

"Yöremizde yapılan kestane üreticiliği ve bal üreticiliğiyle yöre insanımızın 250-300 milyon lira gibi yıllık bir değer ürettiğini düşünüyoruz. Yapacağımız bu çalışmalarla sekiz on yıl içinde bunu 1 milyar liraya çıkaracağız. Muhtemelen on yıldan sonra bu sahilde defneden, kestane meyvesinden, bal üretiminden birkaç milyar gelir elde edileceğini ve halkın refah seviyesinin çok yükseleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Akkuzu da çalıştaya 10 öğretim üyesi ile birlikte katıldıklarını söyledi.

Kestane ormanlarının çeşitli hastalıklar ve diğer ağaç türlerinin baskısı altında olduğunu belirten Akkuzu, şunları kaydetti:

"Burada yapılacak silvikültürel müdahalelerle kestane üretimini artırma, kestaneyi ön plana çıkarma amacıyla bir araya geldik. Kestane, bu bölge için söylüyorum, buranın asli ağaç türlerinden bir tanesi. Ancak özellikle kayın gibi, karaçam gibi diğer orman ağaçlarının baskısı altında bazı alanlarda, alandan çekilmiş durumda veya oldukça azalmış durumda. Biz burada yapılacak olan silvikültürel müdahalelerle kestanenin varlığını koruma, artırma amacındayız. Bölge Müdürlüğüyle, hem de buradaki ormancı arkadaşlarla yapacağımız istişareler sonucunda kestane lehine yapılacak planlamalarda bir yol haritası çıkarma düşüncesindeyiz."

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