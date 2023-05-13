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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da temsili askerlik yapacak engellilerin eline kına yakıldı

AA

Kastamonu'da temsili askerlik yapacak engellilerin eline kına yakıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak engelliler için kına yakma programı gerçekleştirildi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince Engelliler Haftası kapsamında Mutlu Kafe'de, 16 Mayıs'ta bir günlük temsili askerlik yapacak engelliler için eğlence düzenlendi.

Ailelerin çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır ile diğer katılımcılar tarafından 69 engelinin eline askerlik kınası yakıldı.

Kınanın yakıldığı sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kınanın ardından aileler ve engelliler, türküler eşliğinde halay çekip oyunlar oynadı. Özel bireylerin oluşturduğu ritim grubunun konseri de ilgiyle takip edildi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, gazetecilere, çok mutlu olduklarını söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu anlatan Boyraz, "Özel bireylerimizi mutlu eden askerlik kınamızı yaktık. Onları temsili asker yapacağız. İnanın bazı çocuklarımız asker kıyafetleri ile yatıyorlar, o ruhu hissediyorlar. Ben bugün hiç durdurulamayan ağır otizmli çocuklarımızın o ruha büründüğünü gördüm." dedi.

Engelli annesi İsmet Köseoğlu ise çok duygulandığını dile getirerek, "Duygularımı, düşüncelerimi anlatmak çok zor. Yavrularımızda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim yavrularımız özel yavrular. Bizi hoş karşılayan, anlayabilen herkese minnettarız. Askerlik yapamadıkları için bu tür organizasyonları yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kına yakılan engelli gençlerden Murat Kaya da Tosya'dan geldiğini belirterek, "Asker eğlencesinden çok memnun kaldım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Asker olmak istiyordum, rahatsızlığım elvermedi. Bizi düşündükleri için Allah devletimizden razı olsun. Bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı durdurmasın." diye konuştu.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin ile engellilerin aileleri katıldı.


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