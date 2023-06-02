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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da bir kişi dağda karşılaştığı ayıyı görüntüledi

AA

Kastamonu'da bir kişi dağda karşılaştığı ayıyı görüntüledi

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, dağda gezen bir kişi çaya giren ayıyı görüntüledi.

Topuk köyünde yaşayan Zeki Akarsu, Yumacık köyü yakınlarında dolaşırken Yumacık Çayı'nda bir ayı gördü.

Akarsu'nun bağırması üzerine ayı önce iki ayağı üzerinde dikildi, ardından sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Zeki Akarsu, AA muhabirine, ayıyı görünce tedirgin olduğunu belirterek "Dere kenarında gezindiğim esnada dereden yüzerek bulunduğum yere doğru gelen ayıyı gördüm. Beni fark etmesi ve üzerime gelmemesi için bağırdım. Sesimi duyan ayı dereden çıktıktan sonra birkaç kez durup bana baktı ve ormana girerek gözden kayboldu." dedi.

Akarsu o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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