GÜNCELLEME - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu.

İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.



Zarı Çayı'nın taşması nedeniyle Pınarbaşı-Azdavay kara yolu trafik akışına kapatıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkan Vekili Mehmet Çakır, AA muhabirine, Azdavay-Pınarbaşı kara yolunun belediye ve Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu trafiğe açıldığını bildirdi.



Pınarbaşı Belediyesi ekiplerince bölgede su tahliye çalışması yürütülüyor.

- Bir araba sel sularına kapılarak sürüklendi

Pınarbaşı-Azdavay kara yolunun Paşa Konağı mevkisinde Murat T'nin kullandığı cip, sel sularına kapılarak yaklaşık 15 metre sürüklendi.



Cip bölgede bulunan ekskavatör ve polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.



Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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