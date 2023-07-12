Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunarak yakınlarına teslim edildi.
İlçeye bağlı Sümenler köyünde yaşayan ve dün akşam evine dönmeyen M.Ö'nün (88) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
M.Ö, jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu yaklaşık 8 saat sonra evinden 3 kilometre uzakta bulundu.
Alzaymır hastası olan M.Ö. sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.