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        Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 10:25
        Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastasını jandarma buldu

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunarak yakınlarına teslim edildi.

        İlçeye bağlı Sümenler köyünde yaşayan ve dün akşam evine dönmeyen M.Ö'nün (88) yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        M.Ö, jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu yaklaşık 8 saat sonra evinden 3 kilometre uzakta bulundu.

        Alzaymır hastası olan M.Ö. sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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