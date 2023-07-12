Kastamonu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Feyyaz B'nin kullandığı 37 DH 355 plakalı minibüs, Seydiler-Ağlı kara yolu Odabaşı köyü yakınlarında Ender Ç. idaresindeki 52 ACG 999 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan Hayriye B, Adem Buğra B. ve Hüseyin Ö. yaralandı.
Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.