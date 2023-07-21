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        Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos'ta yapılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:18
        Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos'ta yapılacak

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bu yıl 38'incisi düzenlenecek Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Abana Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 4-6 Ağustos tarihlerinde Festival Meydanı'nda düzenlenecek festivalde sanatçı Resul Dindar, Uğur Işılak ve DJ Nail'in sahne alacağı belirtildi.

        Festivalde plaj voleybolu, plaj futbolu, ayak tenisi ve çeşitli zeka oyunları oynanacağı aktarılan açıklamada, kayıtların zabıta amirliği, Gençlik Merkezi ve belediyenin fitness merkezinde alınmaya başlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, 4 Ağustos Cuma günü DJ Nail'in saat 20.45'te, Resul Dindar'ın saat 22.00'de, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Uğur Işılak'ın saat 22.00'de sahne alacağı, diğer etkinlik takviminin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

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