Kastamonu'da trafoya giren yılanların neden olduğu elektrik kesintisi giderildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da trafoya giren yılanlar nedeniyle elektriği kesilen köylere enerji verildi.

Alınan bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere ile İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyleri ile bu köylerin trafolarından elektrik alan 4 köyün elektriği kesildi.

Arıza ihbarı üzerine 2 köyün trafosuna bakmaya giden Başkent EDAŞ ekipleri, trafoya giren yılanların elektrik akımına kapılarak öldüğünü, buna bağlı olarak da elektriklerin kesildiğini tespit etti.

İki trafodaki yılanları çıkaran ekipler, arızayı gidererek 6 köye yeniden elektrik verdi.