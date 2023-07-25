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        Kastamonu'da trafoya giren yılanların neden olduğu elektrik kesintisi giderildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:27
        Kastamonu'da trafoya giren yılanların neden olduğu elektrik kesintisi giderildi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da trafoya giren yılanlar nedeniyle elektriği kesilen köylere enerji verildi.

        Alınan bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere ile İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyleri ile bu köylerin trafolarından elektrik alan 4 köyün elektriği kesildi.

        Arıza ihbarı üzerine 2 köyün trafosuna bakmaya giden Başkent EDAŞ ekipleri, trafoya giren yılanların elektrik akımına kapılarak öldüğünü, buna bağlı olarak da elektriklerin kesildiğini tespit etti.

        İki trafodaki yılanları çıkaran ekipler, arızayı gidererek 6 köye yeniden elektrik verdi.

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