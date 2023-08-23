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        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:32
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        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Akdivan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kesim yapan Mesut Tekeli'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Tekeli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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