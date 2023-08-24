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        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:22
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        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Günvakti köyünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını bir dönümlük alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ve Abana Orman İşletme Şefliği çalışanları ile belediyelere ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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