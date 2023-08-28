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        İhsangazi Belediye Başkanı üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:05
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        İhsangazi Belediye Başkanı üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi
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        KASTAMONU (AA) - İhsangazi Belediye Başkanı ilçede üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Hayati Sağlık, öğrenci ve aileleriyle yemekte buluştu.

        Başkan Sağlık, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin çeşitli bölgelerine eğitim almak için giden gençlerimizi motive etmek adına böyle bir gece düzenledik. Gençlerimiz gittikleri illerde ilçemizin görünen yüzü olacaktır ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.

        Sağlık, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

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