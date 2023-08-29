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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:00
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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Selalmaz köyü ormanlık alanında kesim yapan Ahmet Balcı (44) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Balcı, ambulansla Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Balcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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