Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 29.08.2023 - 22:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:00
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Selalmaz köyü ormanlık alanında kesim yapan Ahmet Balcı (44) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Balcı, ambulansla Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.