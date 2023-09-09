Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da çaldıkları kabloları satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Giriş: 09.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:36
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azdavay ve Cide ilçelerinde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda C.Ç. ve H.G, çaldıkları 230 metrelik kabloyu satmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan 2 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.