Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da çaldıkları kabloları satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azdavay ve Cide ilçelerinde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda C.Ç. ve H.G, çaldıkları 230 metrelik kabloyu satmaya çalışırken yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan 2 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 13 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü
        Kastamonu'da motosiklet kazasında ağır yaralanan yaya öldü
        Kastamonu'da kalker ocağı ÇED toplantısı tepki nedeniyle yapılamadı
        Kastamonu'da kalker ocağı ÇED toplantısı tepki nedeniyle yapılamadı
        Kastamonu'da "Halk Sağlığı Sokağı" kuruldu
        Kastamonu'da "Halk Sağlığı Sokağı" kuruldu
        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde öğrenciler halk otobüslerinden ücretsiz yar...
        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde öğrenciler halk otobüslerinden ücretsiz yar...
        Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında hapis cezası buluna...
        Kastamonu'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında hapis cezası buluna...
        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı