Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda il merkezinde E.D. ve G.D'nin ikametlerinde yapılan aramada, 125 gram kubar esrar, saksıda yetiştirilen 52 kök kenevir, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

İstanbul'dan piyasaya sürmek üzere Pınarbaşı ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.K'nin bulunduğu otobüs durdurularak yapılan aramada, 103 gram kubar esrar bulundu.

Cide ilçesinde yapılan yol kontrolünde ise A.Y. ve M.Y'nin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.