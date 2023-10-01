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        Hanönü Kadın Kooperatifi kışlık hazırlıklarına başladı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kışlık hazırlıklarını yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:21
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        Hanönü Kadın Kooperatifi kışlık hazırlıklarına başladı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kışlık hazırlıklarını yapmaya başladı.

        Kooperatif üyeleri tarafından itina ile toplanıp özenle seçilen kuşburnu, kadınlar tarafından marmelada dönüştürülüyor. Kuşburnu marmeladının yanı sıra, erişte ve çeşitli reçeller de hazırlanıyor.

        Kooperatif Başkanı Melahat Şengül, Hanönü yaylalarından toplanan, doğal ortamda hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen organik olarak yetişen kuşburnuların toplanıp, sofralar için hazırlandığını söyledi.

        İnsanlara doğal ve lezzetli gıdalar sunduklarını belirten Şengül, "Şu anda üyelerimizle birlikte Kuşburnu marmeladı, domates sosu, kiren (kızılcık) ekşisi ve reçeli, ayva ekşisi, elma ekşisi, köknar pekmezi, salça, üzüm pekmezi ve erişte yapıyoruz. İş bölümü yaptık. Herkesin bir görevi var. Pazara gelen köylülerden özenle seçtiğimiz ürünleri hijyen kurallarına azami özen göstererek halkımıza sunuyoruz. Şu an 8 üyemizle birlikte yürüttüğümüz işlerde her arkadaşımız kendi alanında en iyisini yapmaya çalışıyor ve yapıyor." dedi.

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