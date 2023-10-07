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        Kastamonu'da armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köyde armut ağacına çıkan ayılar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:21
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        Kastamonu'da armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köyde armut ağacına çıkan ayılar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Sabuncular köyünde oturan Alaattin Tuncer, dışarıdan gürültü geldiğini fark etti. Pencereden bahçeye bakan Tuncer, evinin önündeki armut ağacında bir anne, iki de yavru ayı olduğunu gördü.

        Bir süre sonra ağaçtan inen anne ayı, yavrularının da inmesini bekledikten sonra bahçeden ayrıldı.

        Öte yandan, ayıların ağaçtan indiği anlar, evin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Tuncer, AA muhabirine, annesiyle akşam evde bulundukları sırada ses duyduğunu belirterek, "Camı açarak korkutmak amacıyla bağırdım, onların da homurdandığını duydum. Ağaca çıkarak armut yedikten sonra ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

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