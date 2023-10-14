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        Kastamonu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 02:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 02:19
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        Kastamonu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Abay köyünde T.A. ile S.A. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. ve S.A. tabancayla birbirlerine ateş etti.

        Yaralanan T.A. ve S.A. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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