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        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:18
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        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

        Burada, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Protokol ve vatandaşlar dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı.

        Daha sonra kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nden off-road araçları geçiş yaptı. Araçların geçişini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

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