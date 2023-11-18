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        Kastamonu'da Osman Topal Parkı açıldı

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Osman Topal Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:29
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        Kastamonu'da Osman Topal Parkı açıldı
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Osman Topal Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nin destekleri ile Ağlı ilçesine yapılan parkın açılışına Ağlı Kaymakamı Saliha Nur Şeker, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Köken, açılışta yaptığı konuşmada, Osman Topal Parkı'nın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kurdele kesiminin ardından park gezildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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