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        Kastamonulu balıkçılar fırtına nöbeti tuttu

        Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Kastamonu'nun Abana ilçesindeki balıkçılar geceyi barınaklarında nöbet tutarak geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:32
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        Kastamonulu balıkçılar fırtına nöbeti tuttu
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        Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Kastamonu'nun Abana ilçesindeki balıkçılar geceyi barınaklarında nöbet tutarak geçirdi.

        Saatteki hızı yer yer 100 kilometreye ulaşan fırtına sonrası yükselen dalgalar, balıkçı barınağının mendireklerini aştı. Dalgalar, Hacıveli kara yolu üzerindeki set duvarını da aşarak yola ulaştı.

        Balıkçılar, teknelerini barınak içinde güvenli bir alana demirleyerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı geceyi barınakta geçirdi.

        -"Allah'a şükür herhangi bir hasarımız yok."

        Geceyi barınakta geçiren balıkçılardan Erdi Sarı, AA muhabirine, 8 ila 10 kuvvetini bulan rüzgarla birlikte dalga boyunun yükseldiğini söyledi.

        Teknelerinin zarar görmemesi için geceyi barınakta geçirdiklerini anlatan Sarı, "Gece saatlerinde çok fena hava esti. Diğer arkadaşlarımızla birlikte tekneleri karşı taraftan yani poyraz tarafından lodos kısmına aldık ve teknelerin başında bekledik. Sabaha karşı 04.00 gibi de fırtına etkisini kaybetti. Şimdi rahatız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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