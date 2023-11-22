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        Kastamonu'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot dağıtıldı

        Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:49
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        Kastamonu'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot dağıtıldı
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        Türk Kızılay tarafından Kastamonu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin mont ve bot yardımında bulunuldu.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Şubesi ve İstanbul Ataşehir Şubesi'nin koordinasyonunda Devrekani ilçesinde Yunus Emre İlkokulu ve Şenlik Mustafa Kaya YİBO öğrencileriyle başlanarak Kastamonu'da 2 bin mont ve bot hediye edildi. Ayrıca Türk Kızılay Balıkesir Şubesi de öğrencilere yardımcı kitaplar hediye etti.

        Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanı Sabit Tavil, "İhtiyaç sahibi birinin yüzünde gülümseme olabilmenin, bir sıkıntının, derdin ortağı olabilmenin mutluluğu paha biçilemezdir. Bugün hediye ve bağışları ile geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünde tebessüme sebep olan Kardeş şubemiz Ataşehir Şube Başkanlığına, Balıkesir Kızılay İl Başkanlığına ve bağışçılarına Kızılay ailemiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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