Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması Bozkurt ilçesinde yapıldı

–"Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması" Kastamonu il finali, Bozkurt ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Bozkurt Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmaya, Kastamonu ve ilçelerinden 12 öğrenci katıldı.

Yarışmada birinciliği Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Al, ikinciliği Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mahmud Eren Günaydın, üçüncülüğü Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emincan Tütüncüoğlu, dördüncülüğü ise Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Harun Topçu elde etti.

Bozkurt ilçe Müftüsü Gökhan Kutluer, yarışmaya katılan öğrencilerin güzel yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Yarışmacılardan her birinin gönüllerin birincisi olduğunun altını çizen Kutluer, öğrencileri tebrik etti.

Bozkurt Kaymakamı Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sait Aydın ve Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Atak'ın katıldığı program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Yarışmada birinci olan Muhammed Al, Bozkurt Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldırarak hutbe okudu.

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