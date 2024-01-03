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        Kastamonu Valiliğinden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama:

        Kastamonu'da bulunan bir yurtta boğaz ve göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:51
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        Kastamonu Valiliğinden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerle ilgili açıklama:
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        Kastamonu'da bulunan bir yurtta boğaz ve göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Daday kara yolu üzerinde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin boğaz ve göz yanması şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

        Bunun üzerine konunun araştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan araştırma neticesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının, miadı dolmuş göz yaşartıcı gaz fişeklerini bölgedeki bir atış alanında imha ettiği sırada rüzgarla gazın taşınarak, yurttaki öğrencileri etkilediği anlaşılmıştır. Gün içinde 86 öğrenci Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelmiş, 80'inin gerekli müdahaleleri yapılarak ayakta tedavileri sağlanmıştır. 6 öğrencinin tedavisi devam etmekte olup herhangi bir hayati tehlikeleri yoktur. Kısa süre içinde bu öğrencilerimiz de tedavileri tamamlanarak taburcu edileceklerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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