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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:45
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Ergan'da 106, Kartepe'de 51, Uludağ'da 46, Hesarek'te 33, Erciyes, Mersivan ve Keltepe'de 30, Çambaşı'nda 24, Yedikuyular'da 22, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 20, Gevaş'ta 18, Zigana'da 15, Denizli'de 13, Murat Dağı'nda 12, Ilgaz'da 15, Elmadağ'da 11, Yıldıztepe'de 10 ve Kop'ta 7 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 17.01.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -6 -3
        Ergan KY -4 -1
        Hakkari ÇB -16 -3
        Kartalkaya PB -6 -1
        Sarıkamış HKY -7
        Erciyes KY -2 2
        Yıldız Dağı Y 1 3
        Mersivan KY -13 -3
        Ilgaz PB -5 1
        Denizli PB -2 7
        Gevaş ÇB -9
        Yıldıztepe PB -4 1
        Kop Dağı KY -4 2
        Uludağ PB 4
        Davraz ÇB -2 6
        Elmadağ ÇB 1 6

        (PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, Y: Yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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