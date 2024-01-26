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        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar olayı anlattı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaralananlar olayı anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:56
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        Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar olayı anlattı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaralananlar olayı anlattı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralılardan Cemil Altun, gazetecilere, iş için gittiği İstanbul'dan memleketi Sinop'a dönerken kazanın meydana geldiğini söyledi.

        Esenler Otogarı'ndan dün akşam yola çıktıklarını belirten Altun, "İki şoför mevcuttu, Kastamonu'nun Araç ilçesine çok güzel bir şekilde geldik. Araç ilçesinde kar yağışı başladı, yerler de kayganlaştı biraz. Araç'ta yaklaşık 40 dakika mola verdik. Mola verdikten sonra aradan 15-20 dakika geçince o zaman uyumamıştık, otobüste bir kahve servisi yapıldı. Sonra ışıklar kapandı ve herkes uyumaya başladı." dedi.

        Otobüsün sallanmasıyla uyandıklarını dile getiren Altun, "Bizim de gözümüz daldı. Otobüs hafiften sallanmaya başladı, bir ses duyuldu. Önden bağırtı gelince bizlerde ne oluyor dedik. Birden otobüs devrildi. O bölgede otobüsün yattığı yerde ağaç vardı, ağaç olmasaydı belki şu anda bizler de yaşamıyorduk. O ağaç otobüsü biraz tuttu, devrilen otobüsün bir yerinde boşluk buldum ve oradan dışarı çıktım. Genç bir kardeşimizi de çıkarttım. O gencin annesinin vefat ettiğini öğrendim. Amcamız da o boşluktan çıktı. Herkes panik olmuştu, bir arkadaştan telefonunu alıp 112'yi aradım ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde geldi. Devletimizin diğer kurumları da hızlı bir şekilde kaza yerine geldi." diye konuştu.

        Yaralılardan Yunus Özyurt ise olayı şöyle anlattı:

        "Biz aslında muhabbet ediyorduk, sonra otobüsün arkası kaymaya başladı. Bir daha da arabayı durduramadı. Otobüs yan yatıp devrildi. Allah rahmet eylesin, birkaç kişi de vefat etmiş. Ağır yaralılar da varmış. İstanbul'dan Kastamonu'nun Araç ilçesine kadar hiçbir sorun olmadan çok güzel bir şekilde geldik. Ondan sonra otobüs hızlandı, kar yağışı da başlayınca daha da tedbirli olması gerekiyordu aslında. Dikkatsizlikten, uykusuzluktan başka bir nedenden dolayı değil kaza. Araç ilçesinde otobüs durduğunda mola verdiğinde otobüsün yeni şoförüne biraz takıldık, muhabbet ettik, niye kalktın, yatsaydın gibilerinden konuştuk. Kaza yapan şoföre söyledik. Yeni şoför otobüsün alt katında uyuyordu, sonra uykudan kaldırdılar. Hadi araba sür dediler 10 dakika sonra, tabii ki buda olmadı."

        Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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