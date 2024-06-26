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        Kastamonu ASKF'de 2023-2024 sezonu değerlendirildi

        Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adem Keloğlu, 2023-2024 sezonunu değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:56
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        Kastamonu ASKF'de 2023-2024 sezonu değerlendirildi
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        Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adem Keloğlu, 2023-2024 sezonunu değerlendirdi.

        Keloğlu, Cem Sultan Bedesteni'nde düzenlenen basın toplantısında, Kastamonu genelinde 140 aktif kulüp ve 38 bine yakın lisanslı sporcuları olduğunu söyledi.

        Sezonun başarılı şekilde tamamlandığını anlatan Keloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile katkı sunanlara teşekkür etti.

        Amatör sporun devam edebilmesi için mülki idare amirlerinin ve siyasilerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Keloğlu, "Kulüplerimizin her türlü taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz ancak maddi olarak biraz desteğe ihtiyacımız olduğu aşikar. Kulüplerimizin sponsor desteğine, sporu seven vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacı var." dedi.

        İl Hakem Kurulu Atama Sorumlusu Mehmet Okçu ise kısıtlı kadro ile çalıştıklarını anlatarak, "Hakemler olarak başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Biz insanlardan, kulüplerden ve futbolculardan sadece anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

        Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şükrü Buturoğlu da yeni sezonda sayılarını artırarak daha aktif şekilde çalışacaklarını kaydetti.

        Toplantıya Futbol İl Temsilcisi Serdar Badioğlu ve ASKF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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