İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu'da konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımız bildiğini, duyduğunu, gördüğünü 112'yi arayıp söylesin, biz onun doğru olup olmadığını tespit edeceğiz." dedi.

Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda" konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru için gayret gösterdiklerini, bu kapsamda illerde toplantılar yaptıklarını söyledi.

Kastamonu'daki asayiş olaylarıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, "1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında kişilere karşı işlenen 10 önemli suça baktığımızda, geçen yılla kıyasladığımızda yüzde 9,3 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu 10 önemli suçun aydınlatılma oranını da yüzde 99,1'e yükselttiğimizi gördük. İçişleri Bakanlığı olarak suç olaylarını düşürmek birinci görevimiz. Eğer bir suç işlemişse bunu aydınlatıp, adalete teslim etmek de diğer önemli görevimiz." diye konuştu.

Yerlikaya, otodan hırsızlık olaylarında bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45, yağma olaylarında yüzde 73, evden hırsızlıkta yüzde 45 düşüş olduğunu kaydetti. Kastamonu'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yılbaşından bu yana 653 kişiyi yakaladığını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Kastamonu'nun hapis cezası olanları yakalamada, Türkiye ortalamasının üzerinde başarısı var. Dolandırıcılık olayları 462'den 428'e düştü. Motosiklet hırsızlığı, yankesicilik, kapkaççılık olaylarıyla ilgili Kastamonu'nun durumu oldukça iyi. Mal varlığı ve kişilere karşı suç oranlarını düşürmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme noktasında STK'larla, medyamızda, yerel medyamızda daha hemhal olmak gibi gayretimiz var. Bunu daha da yukarıya çıkaracağız."

Terörle mücadeleyle ilgili de bilgi veren Yerlikaya, şunları söyledi: "FETÖ'yle ilgili yapılan 26 operasyon var. 26 gözaltında, 26 adli kontrol olduğunu görüyoruz. DEAŞ ile ilgili 3 operasyon yapılmış, 8 gözaltı var. 1 tutuklu ve 7 adli kontrol olduğunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Organize suç örgütleriyle ilgili arkadaşlarımız 36 operasyon gerçekleştirmişler, 37 tutuklu, 27 adli kontrol yapılmış ve 2 organize suç örgütü çökertilmiş, adalete teslim edilmiş. Toplamda 26,3 milyonluk mal varlığına el konulmuş. Huzur toplantılarında dediğimiz şu, organize suç örgütleri, suç işlemekte kibirlenenler, şehir eşkıyası, adları ne olursa olsun bunlarla ilgili meydan okuyoruz. Güvenlik birimlerimiz, Adalet Bakanlığı, yani şehirlerdeki başsavcılarımız ve Cumhuriyet savcılarımız büyük uyum içinde çalışıyor."

Vatandaşlardan suçluları ihbar etmelerini isteyen Yerlikaya, "Biz hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz, duydukları, gördükleri, bildikleri, organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili, hapis yakalamayla ilgili, aradığımız ve bir an önce cezaevine gitmesi gerekenlerle ilgili bilgisi varsa lütfen arasın, hiç ismini vermesine gerek yok. O bizde emanettir. Biz onun gereğini yapar ve kendisine de medya aracılığı ile döner deriz ki 'sizin söylemiş olduğunuzun neticesi oldu, suçlu olması gereken yerde' adaletin tecelli etmesine göre de millet adına nasıl bir sonuç verileceğini göreceğiz diyoruz." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede her geçen gün daha iyiye gittiklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi: "Uyuşturucuyla mücadelede bir önceki günden, bir önceki aydan, bir önceki yıldan çok daha ileriye gitme noktasında rakamlarımızı hem ülke geneli hem de gittiğimiz illerdeki rakamları veriyorum. Hiçbir zaman durmadan, duraksamadan aynı kararlılıkla devam ettiğimizi göreceksiniz. Ama buradan Kastamonulu kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ihbar ediniz. Bir projemiz var, NARVAS yazılımımız var. Vatandaşlarımız bildiğini, duyduğunu, gördüğünü 112'yi arayıp söylesin, biz onun doğru olup olmadığını tespit edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili arz cephesinde ve bu işin talep cephesinde, yani Kastamonu'da ve Türkiye'deki her iki cephede seferberlik ruhuyla hareket ettiğimiz zaman az zamanda çok iş yapmak durumu ortaya çıkacak. Biz bunu yapmak istiyoruz. Milletimizin ihbarla ilgili bize yapmış olduğu müracaatlar bizim verimliliğimizi arttırıyor."

Kaçakçılıkla ilgili Kastamonu'da 47 operasyon yaptıklarını bildiren Yerlikaya, bu operasyonlarda 78 kişinin gözaltına alındığını, 1'inin tutuklanıp 10'unun adli kontrole serbest bırakıldığını kaydetti. Ele geçirilen malzemelerle 910 bin liralık vergi kaydının önüne geçtiklerini anlatan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma siber dairelerimiz de gece gündüz demeden, ışığı sönmeden çalışıyor. Burada terörle girişim, ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarıyla ilgili arkadaşlarımızın gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle yasa dışı bahisle ilgili 21 tutuklu, 34 gözaltının olduğunu, çocuk istismarıyla da ilgili 21 operasyon yapıldığını ve 5 gözaltı olduğunu ve bununla ilgili sürecin devam ettiğini buradan belirtmek istiyorum." dedi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yakalanmasıyla ilgili kararlı olduklarına işaret eden Yerlikaya, "19 operasyonda 1 adli kontrol göçmen kaçakçısı organizatörü, tutuklu yok. Ama 16 gözaltı olmuş. Buradan sesleniyoruz, eğer niyetimiz halen bununla ilgili değişmediyse bilin ki biz adli kontrolle bırakılan ve serbest bırakılan yani gözaltı alındıktan sonra serbest bırakılanlarla da ilgili iki gözümüz onların üzerinde. Biz hukuk kurallarının bize vermiş olduğu güçle emniyetimizin ve jandarmamızın dirayeti, kararlılığı, ısrarcılığıyla bu kişilerin bu işleri yapamaz hale getirinceye kadar hukuk nezdinde mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerinin devriyelerinin iki katına çıkacağını aktaran Yerlikaya, daha çok görünür olmak istediklerini söyledi. Jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin yaka kamerası kullanımıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, "Önümüzdeki yıl sonu itibarıyla yüz tanımalı, yaka kamerası olmadan çalışan arkadaşımız kalmayacak. Yani tüm personelimizin vatandaşımızla yüz yüze yapmış olduğu denetimlerde, kontrollerde bizim şahidimiz olarak yüz tanımalı yerli ve milli üretilen ve envanterimize girecek olan bu kamera sisteminin de gücünden hep beraber faydalanıyor olacağız." ifadelerini kullandı.