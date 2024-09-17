Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu tespit edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış, 2 kişi sudan ölü olarak çıkarılmıştı. Tekne kaptanı Kürelioğlu ise kaybolmuştu.

Yapılan DNA testi sonucu cesedin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

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