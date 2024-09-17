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        Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu tespit edildi

        Sinop'ta denizde bulunan erkek cesedinin Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknenin kaptanına ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:05
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        Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu tespit edildi
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        Sinop'ta denizde bulunan erkek cesedinin Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknenin kaptanına ait olduğu belirlendi.

        Sinop Akliman açıklarında 28 Ağustos'ta bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Yapılan DNA testi sonucu cesedin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

        Kürelioğlu'nun cenazesinin 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilmesi bekleniyor.

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış, 2 kişi sudan ölü olarak çıkarılmıştı. Tekne kaptanı Kürelioğlu ise kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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