Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu tespit edildi
Sinop'ta denizde bulunan erkek cesedinin Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknenin kaptanına ait olduğu belirlendi.
Sinop'ta denizde bulunan erkek cesedinin Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknenin kaptanına ait olduğu belirlendi.
Sinop Akliman açıklarında 28 Ağustos'ta bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan DNA testi sonucu cesedin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Kürelioğlu'nun cenazesinin 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilmesi bekleniyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış, 2 kişi sudan ölü olarak çıkarılmıştı. Tekne kaptanı Kürelioğlu ise kaybolmuştu.
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