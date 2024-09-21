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        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan karaca doğaya salındı

        Kastamonu'da yaralı bulunduğu yerden alınarak tedavi edilen karaca, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:55
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        Kastamonu'da tedavisi tamamlanan karaca doğaya salındı
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        Kastamonu'da yaralı bulunduğu yerden alınarak tedavi edilen karaca, doğaya bırakıldı.

        Merkeze bağlı Terzi köyünde bahçesinde bitkin düşen yaralı karacayı gören bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

        İhbar üzerine harekete geçen DKMP ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri köye giderek karacayı aldı.

        İlk muayenesinde gözünde yara bulunan karaca, veteriner hekimlerce tedavi edildi.

        Birkaç gün devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP ekiplerince tekrar doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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