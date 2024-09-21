Kastamonu'da tedavisi tamamlanan karaca doğaya salındı

Birkaç gün devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP ekiplerince tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Merkeze bağlı Terzi köyünde bahçesinde bitkin düşen yaralı karacayı gören bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

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