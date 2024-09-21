Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 40 AAE 502 plakalı otomobil, Ilgaz Dağı Bostan köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.K, İ.K, E.K. ve Z.İ.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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