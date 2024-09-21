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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:43
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da, otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 40 AAE 502 plakalı otomobil, Ilgaz Dağı Bostan köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.K, İ.K, E.K. ve Z.İ.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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