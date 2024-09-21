Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Açıklamada, "Kastamonu kıyılarında pazar günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (70/ 90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin edilmektedir. Denizlerde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda yarın öğle saatlerinden pazartesi akşamına kadar fırtına beklendiği bildirildi.

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