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        Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi verildi

        Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:39
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        Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi verildi
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        Kastamonu'da KOSGEB ve TKDK desteklerine ilişkin proje hazırlama eğitimi verildi.

        KOSGEB ve TKDK ile Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Kastamonu Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve Ormancılık Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü işbirliğiyle Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu'nda eğitim düzenlendi.

        Her ay düzenlenecek olan eğitimlerle vatandaşlara KOSGEB ve TKDK destekleri hakkında bilgiler aktarılarak proje hazırlama eğitimi verilecek.

        KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, programda yaptığı konuşmada, proje taslakları ve başvuru konusunda eksikliklerin olduğunu söyledi.

        Bu eksikliklerin giderilmesi için eğitimin düzenlendiğini ifade eden Erol, "Bu eksiklikleri giderme, bu kurumlarla potansiyel başvurucular arasındaki bağlantıyı daha sağlam hale getirilebilmek adına böyle bir çalışma başlattık. Her ayın ikinci perşembesi bu eğitimleri standart hale getirip bunu bütün yıl boyunca yapmayı planlıyoruz. Bugün böyle bir katılım olmasından dolayı mutlu olduk. Başkalarının da katılmasını sağlarsanız burada hem başvuracak olanlar hem de Kastamonu iş dünyası kazanmış olacak." dedi.

        TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise vatandaşların proje yapmada zorlandığını ifade ederek, "Bu zor değil. Biz en azından dönem dönem bir araya gelerek bunları sizlere anlatalım. Proje yazmanın inceliklerini, nelere dikkat ederek kurumsal farklılıkları da ortaya koyarak bunları anlatma arayışındayız. Kastamonu'da proje kültürünü oluşturmak, nitelikli projeler çıkmasını sağlamak ve insanların bizim gibi kurumlardan daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı da eğitimlerin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek Kastamonu Teknokent olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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