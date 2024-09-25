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        Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlıya adli kontrol

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:33
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        Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlıya adli kontrol
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine T.D. ve M.E.D, tepki gösterdi.

        Şüphelilerden biri tabanca çekerek polisi tehdit etti.

        Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru darp sonucu hafif şekilde yaralandı, ardından şüpheliler gözaltına alındı.

        T.D. ve M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin polis ekiplerine tabanca çekerek mukavemet ettiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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