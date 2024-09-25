Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlıya adli kontrol

Şüphelilerin polis ekiplerine tabanca çekerek mukavemet ettiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüphelilerden biri tabanca çekerek polisi tehdit etti.

Alınan bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine T.D. ve M.E.D, tepki gösterdi.

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